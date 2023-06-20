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Сегодня, 16:19

«Арсенал» может установить свой трансферный рекорд ради подписания Райса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арсенал» готов сделать «Вест Хэму» улучшенное предложение по полузащитнику команды Деклану Райсу, сообщает The Independent.

По информации источника, «Арсенал» готов предложить «молотобойцам» 90 миллионов фунтов стерлингов за 24-летнего англичанина.

Действующий трансферный рекорд «канониров» составляет 72 миллиона фунтов — столько клуб в 2019 году заплатил за Николя Пепе «Лиллю».

В прошедшем сезоне Райс провел 50 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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