Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:50

«Арсенал» начал переговоры с «ПСЖ» по Руису

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Арсенал» намерен подписать полузащитника «ПСЖ» Фабиана Руиса, сообщает Goal со ссылкой на журналиста Дункана Каслса.

Отмечается, что «канониры» уже начали переговоры с французским клубом относительного возможного перехода 28-летнего игрока.

При этом, по информации источника, «Арсенал» не располагает средствами для покупки Руиса этим летом и может заключить с парижанами сделку в том же формате, что было и с испанским голкипером «Брентфорда» Давидом Райей — аренда с обязательством выкупа.

Руис выступает за «ПСЖ» с 2022 года. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Франции и один раз — обладателем Кубка страны. Ранее полузащитник играл за «Наполи», «Эльче» и «Бетис».

Источник: https://www.goal.com/en/lists/arsenal-talks-psg-standout-euro-2024-star-tipped-obvious-fit-mikel-arteta-system-fabian-ruiz/bltd7f2a43fcaa8955f#cs1d86a291d9731d4eGoalG
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
США могут лишить двух Олимпиад из-за борьбы с допингом
Снуп Догг выбран факелоносцем Олимпиады в Париже
Подозреваемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции в РФ
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Тоттенхэм» может приобрести Ян Мин-Хека из «Канвона»