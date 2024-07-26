«Арсенал» начал переговоры с «ПСЖ» по Руису

«Арсенал» намерен подписать полузащитника «ПСЖ» Фабиана Руиса, сообщает Goal со ссылкой на журналиста Дункана Каслса.

Отмечается, что «канониры» уже начали переговоры с французским клубом относительного возможного перехода 28-летнего игрока.

При этом, по информации источника, «Арсенал» не располагает средствами для покупки Руиса этим летом и может заключить с парижанами сделку в том же формате, что было и с испанским голкипером «Брентфорда» Давидом Райей — аренда с обязательством выкупа.

Руис выступает за «ПСЖ» с 2022 года. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Франции и один раз — обладателем Кубка страны. Ранее полузащитник играл за «Наполи», «Эльче» и «Бетис».