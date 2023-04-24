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Сегодня, 08:50

«Арсенал» намерен побороться за бразильского вундеркинда Роке

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Как сообщает Football Insider, «Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

По информации источника, «Челси» и «Барселона» также внимательно следят за 18-летним бразильским талантом и рассчитывают освободить место в зарплатной ведомости, чтобы предложить игроку выгодные условия.

Бразильская команда на днях установила минимальную цену от 35 до 40 миллионов фунтов стерлингов за услуги своего нападающего.

В текущем сезоне Роке провел 11 матчей за «Атлетико Паранаэнсе», забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 18 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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