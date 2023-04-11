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Сегодня, 11:14

«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Лацио» Милинковича-Савича

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» пытается подписать полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает Tuttomercatoweb.

Текущий контракт 28-летнего игрока истекает в 2024 году. По данным источника, если он не подпишет новое соглашение в этом сезоне, «Лацио» может рассмотреть возможность его продажи в летнее трансферное окно. «Арсенал» является главным кандидатом на сербского футболиста.

В ближайшее время итальянский клуб предпримет новую попытку договориться о контракте с Милинковичем-Савичем и предложит ему повышение зарплаты.

Полузащитник играет за «Лацио» с 2015 года. В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 8 ассистами.

Источник: Tuttomercatoweb
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