«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Лацио» Милинковича-Савича

«Арсенал» пытается подписать полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает Tuttomercatoweb.

Текущий контракт 28-летнего игрока истекает в 2024 году. По данным источника, если он не подпишет новое соглашение в этом сезоне, «Лацио» может рассмотреть возможность его продажи в летнее трансферное окно. «Арсенал» является главным кандидатом на сербского футболиста.

В ближайшее время итальянский клуб предпримет новую попытку договориться о контракте с Милинковичем-Савичем и предложит ему повышение зарплаты.

Полузащитник играет за «Лацио» с 2015 года. В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 8 ассистами.