«Арсенал» намерен продлить контракт с техническим директором Эду

«Арсенал» начал переговоры со своим техническим директором Эду о новом долгосрочном контракте, сообщает Daily Mail.

Эду заинтересовал ряд европейских клубов, включая «Реал», однако «Арсенал» совершенно не собирается отпускать 44-летнего бразильца.

На «Эмирейтс» не ожидают каких-либо проблем в процессе переговоров.

С 2001 по 2005 год Эду представлял «Арсенал» как игрок, а летом 2019 бразилец вернулся в лондонский клуб на специально созданную для него должность, которую занимает до сих пор.