«Арсенал» намерен продлить контракт с техническим директором Эду

Сегодня, 23:17
«Арсенал» начал переговоры со своим техническим директором Эду о новом долгосрочном контракте, сообщает Daily Mail.
Эду заинтересовал ряд европейских клубов, включая «Реал», однако «Арсенал» совершенно не собирается отпускать 44-летнего бразильца.
На «Эмирейтс» не ожидают каких-либо проблем в процессе переговоров.
С 2001 по 2005 год Эду представлял «Арсенал» как игрок, а летом 2019 бразилец вернулся в лондонский клуб на специально созданную для него должность, которую занимает до сих пор.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования