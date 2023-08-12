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Сегодня, 13:30

«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прямая трансляция матча АПЛ

«Арсенал» примет «Ноттингем Форест» в рамках 1-го тура чемпионата Англии
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Микель Артета.
Фото Global Look Press
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В субботу, 12 августа, в Лондоне «Арсенал» примет «Ноттингем Форест» в рамках 1-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 14.30 по московскому времени. На сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.

Официально в России не показывают АПЛ. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
12 авг, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ноттингем Форест

Премьер-лига вернулась к стандартному графику после пандемии коронавируса и чемпионата мира-2022 в Катаре. АПЛ стартовала 11 августа. В чемпионате значатся две двухнедельные паузы с 30 декабря 2023 года по 13 января 2024 года и с 14 по 30 января 2024 года. Игры двух туров в период католического Рождества и Нового года не будут проводиться в течение 48 часов друг от друга.

Маркус Рэшфорд. АПЛ: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ноттингем Форест
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