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«Арсенал» — «Ньюкасл»: смотреть трансляцию матча Кубка лиги

«Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в 1/2 финала Кубка лиги 7 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Букайо Сака (ФК «Арсенал»).
Фото Global Look Press
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«Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в первом матче 1/2 финала Кубка лиги во вторник, 7 января. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Ньюкасл» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игры не будет. В прямом эфире трансляции бесплатно ведутся в социальной сети «ВКонтакте».

В четвертьфинале турнира канониры обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 3:2, черно-белые победили «Брентфорд» — 3:1.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
07 янв, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед

Кубок лиги сезона 2024/2025 стартовал 13 августа 2024-го и завершится 16 мая 2025-го.

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