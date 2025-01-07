«Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в первом матче 1/2 финала Кубка лиги во вторник, 7 января. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Ньюкасл» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игры не будет. В прямом эфире трансляции бесплатно ведутся в социальной сети «ВКонтакте».

В четвертьфинале турнира канониры обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 3:2, черно-белые победили «Брентфорд» — 3:1.

Кубок лиги сезона 2024/2025 стартовал 13 августа 2024-го и завершится 16 мая 2025-го.