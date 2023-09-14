«Арсенал» объявил об уходе генерального директора Венкашетама

Генеральный директор «Арсенала» Венай Венкашетам покинет клуб, сообщается на официальном сайте лондонцев.

Уход специалиста состоится следующим летом.

«Это было трудное решение, но пришло время принять другой вызов. Сейчас не время прощаться, поскольку я до последнего дня сохраню концентрацию и помогу осуществить плавный переход», — приводит слова Венкашетама пресс-служба «Арсенала».

Венкашетам работает в «Арсенале» с 2010 года. Он стал генеральным директором «канониров» в 2020 году.