«Арсенал» объявил об уходе генерального директора Венкашетама

Сегодня, 16:50
Генеральный директор «Арсенала» Венай Венкашетам покинет клуб, сообщается на официальном сайте лондонцев.
Уход специалиста состоится следующим летом.
«Это было трудное решение, но пришло время принять другой вызов. Сейчас не время прощаться, поскольку я до последнего дня сохраню концентрацию и помогу осуществить плавный переход», — приводит слова Венкашетама пресс-служба «Арсенала».
Венкашетам работает в «Арсенале» с 2010 года. Он стал генеральным директором «канониров» в 2020 году.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|
2
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
3
|Ливерпуль
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|
4
|Вест Хэм
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
5
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
6
|Брайтон
|4
|3
|0
|1
|12-6
|9
|
7
|Кр. Пэлас
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|8-5
|6
|
9
|Нот. Форест
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
10
|Астон Вилла
|4
|2
|0
|2
|8-9
|6
|
11
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-7
|6
|
12
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|
13
|Фулхэм
|4
|1
|1
|2
|4-10
|4
|
14
|Ньюкасл
|4
|1
|0
|3
|7-7
|3
|
15
|Вулверхэмптон
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|
16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Шеффилд Юн.
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
18
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
19
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|
20
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
|16.09
|14:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|16.09
|17:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|16.09
|17:00
|
Фулхэм – Лутон Таун
|- : -
|16.09
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|16.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
|- : -
|16.09
|17:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|16.09
|19:30
|
Ньюкасл – Брентфорд
|- : -
|17.09
|16:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|17.09
|18:30
|
Эвертон – Арсенал
|- : -
|18.09
|21:45
|
Нот. Форест – Бернли
|- : -