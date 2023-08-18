«Арсенал» отдал вратаря Рунарссона в аренду в «Кардифф»

Голкипер «Арсенала» Алекс Рунар Рунарссон ушел в аренду в «Кардифф», сообщает пресс-служба лондонцев. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Футболист уходит из «Арсенала» в аренду третий год подряд. Ранее он выступал в бельгийском «Левене» и турецком «Антальяспоре».

«Кардифф Сити» играет в Чемпионшипе. После 2 туров «лазурные птицы» набрали лишь 1 очко.