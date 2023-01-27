«Арсенал» отклонил предложение «Монако» в размере 8 миллионов евро за полузащитника Локонга

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«Арсенал» не захотел продавать бельгийского полузащитника Альбера-Мбойо Локонга.
По данным GFFN, лондонский клуб отклонил предложение «Монако» в размере 8 миллионов евро за 23-летнего футболиста. Пока неясно, вернется ли французский клуб с более выгодным предложением.
Локонга присоединился к команде АПЛ в июле 2021 года из «Андерлехта» за 17 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне он сыграл за «Арсенал» 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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