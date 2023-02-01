«Арсенал» отправил Седрика Суариша в «Фулхэм»

Защитник «Арсенала» Седрик Суариш продолжит карьеру в «Фулхэме». Клубы согласовали аренду 31-летнего португальца до конца сезона, и подтвердили переход на официальных сайтах.

Действующий контрак португальца с «Арсеналом» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В этом сезоне Суариш сыграл в матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.