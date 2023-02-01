«Арсенал» отправил Седрика Суариша в «Фулхэм»

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Защитник «Арсенала» Седрик Суариш продолжит карьеру в «Фулхэме». Клубы согласовали аренду 31-летнего португальца до конца сезона, и подтвердили переход на официальных сайтах.
Действующий контрак португальца с «Арсеналом» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
В этом сезоне Суариш сыграл в матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования