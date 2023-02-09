«Арсенал» планирует подписать полузащитника «Ювентуса» Локателли

«Арсенал» намерен летом подписать полузащитника «Ювентуса» Мануэля Локателли, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в трансфере игрока заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Он планирует усилить линию полузащиты команды.

Вчера, 8 февраля, стало известно, что «Ювентус» выкупил у «Сассуоло» Локателли за 33,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 25-летний итальянец провел за туринский клуб 25 матчей и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.