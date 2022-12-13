«Арсенал» победил «Милан» в товарищеском матче

13 декабря в Дубае состоялся товарищеский матч между «Арсеналом» и «Миланом». Английский клуб одержал победу со счетом 2:1.

В составе лондонской команды голами отметились Мартин Эдегор и Рис Нельсон. Единственный мяч в составе «россонери» забил Фикайо Томори.

16 декабря «Милан» проведет товарищеский матч с «Ливерпулем», а 17 числа «Арсенал» сыграет с «Ювентусом».