«Арсенал» показал лучший старт в сезоне после 13 матчей

Сегодня, 18:22
«Арсенал» обыграл «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.
Команда тренера Микеля Артеты набрала 34 очка после 13 первых матчей сезона.
По данным Opta, «Арсенал» выдал свой лучший старт в истории АПЛ.
Jтмечается, что все клубы, набравшие 34 очка после 13 туров, становились чемпионами Англии, за исключением ставшего вторым в 1996-м «Ньюкасла»
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Основные источники исследования