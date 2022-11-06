«Арсенал» показал лучший старт в сезоне после 13 матчей

«Арсенал» обыграл «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

Команда тренера Микеля Артеты набрала 34 очка после 13 первых матчей сезона.

По данным Opta, «Арсенал» выдал свой лучший старт в истории АПЛ.

Jтмечается, что все клубы, набравшие 34 очка после 13 туров, становились чемпионами Англии, за исключением ставшего вторым в 1996-м «Ньюкасла»