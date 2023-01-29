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Сегодня, 18:35

«Арсенал» повысил предложение по Кайседо до 70 миллионов фунтов

Иван Шитик
Корреспондент
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«Арсенал» улучшил до 70 миллионов фунтов стерлингов предложение о покупке полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, утверждает Daily Mail.

Ранее «Брайтон» отказался продать Кайседо в лондонский клуб за 60 миллионов.

После этого футболист выступил с официальным заявлением о желании уйти, и оказался отстранен от тренировок и матчей «чаек» до конца января.

В нынешнем сезоне 21-летний эквадорец провел за «Брайтон» 21 матч, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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