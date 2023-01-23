Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:24

«Арсенал» предложил 60 миллионов евро за полузащитника «Сосьедада» Субименди, игрок отказался от перехода

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

«Арсенал» предложил 60 миллионов евро за полузащитника «Реала Сосьедада» Мартина Субименди, сообщает The Sun.

«Канониры» активировали опцию выкупа 23-летнего испанца, прописанную в его контракте, однако сам футболист отказался от перехода. Хавбек продлил соглашение с «Сосьедадом» на 5 лет в октябре прошлого года и не хочет покидать клуб посреди сезона.

Субименди — воспитанник «Реала Сосьедада», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 27 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Tranfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал Сосьедад
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Почеттино готов вернуться в «Тоттенхэм»

Данжума подпишет контракт с «Эвертоном» в понедельник