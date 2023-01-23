«Арсенал» предложил 60 миллионов евро за полузащитника «Сосьедада» Субименди, игрок отказался от перехода

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«Арсенал» предложил 60 миллионов евро за полузащитника «Реала Сосьедада» Мартина Субименди, сообщает The Sun.
«Канониры» активировали опцию выкупа 23-летнего испанца, прописанную в его контракте, однако сам футболист отказался от перехода. Хавбек продлил соглашение с «Сосьедадом» на 5 лет в октябре прошлого года и не хочет покидать клуб посреди сезона.
Субименди — воспитанник «Реала Сосьедада», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 27 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Tranfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.