«Арсенал» предложит Эдегору новый контракт до 2030 года

20 марта, 22:54
«Арсенал» хочет продлить соглашение с полузащитником Мартином Эдегором, сообщает Football Transfers.
По информации источника, срок нового контракта с капитаном команды будет рассчитан до 2030 года. 24-летний норвежец получит существенное повышение зарплаты.
Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. Срок его действующего контракта истекает в июне 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 80 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Эдегор провел за «канониров» 35 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.