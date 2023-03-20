«Арсенал» предложит Эдегору новый контракт до 2030 года

«Арсенал» хочет продлить соглашение с полузащитником Мартином Эдегором, сообщает Football Transfers.

По информации источника, срок нового контракта с капитаном команды будет рассчитан до 2030 года. 24-летний норвежец получит существенное повышение зарплаты.

Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. Срок его действующего контракта истекает в июне 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 80 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Эдегор провел за «канониров» 35 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.