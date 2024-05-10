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Сегодня, 10:24

«Арсенал» приготовил план парада на случай победы в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Арсенал».
Фото AFP
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«Арсенал» готовится к проведению чемпионского парада на случай победы в АПЛ, сообщает Daily Mail.

По информации источника, лондонцы уже составили план праздничных мероприятий. Предварительное планирование обусловлено необходимостью согласования перекрытия дорог и других мер для проведения парада.

После 36 матчей «Арсенал» с 83 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 1 очко, но у «горожан» есть игра в запасе. В двух последних турах команда Микеля Артеты сыграет с «Манчестер Юнайтед» (12 мая) и «Эвертоном» (19 мая).

В последний раз «Арсенал» становился чемпионом Англии в 2004 году.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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