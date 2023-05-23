«Арсенал» провел переговоры с Нельсоном о новом контракте

«Арсенал» провел переговоры о новом контракте с нападающий Рисом Нельсоном, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «канониры» обсуждали с 23-летним англичанином соглашение на один год. Если он не подпишет контракт, то станет свободным агентом этим летом.

Нельсон — воспитанник «Арсенала», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 7 миллионов евро.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 81 очко в 37 матчах.