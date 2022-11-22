«Арсенал» собирается продлить контракт с Нельсоном

22 ноября, 09:50
«Арсенал» работает над продлением контракта с вингером Рисом Нельсоном, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.
Ранее футболист заявил, что хотел бы остаться в составе лондонского клуба.
22-летний англичанин является воспитанником «Арсенала». Срок его действующего контракта рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6,5 миллиона евро.
В этом сезоне на его счету 7 матчей за «канониров», в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования