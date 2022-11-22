«Арсенал» собирается продлить контракт с Нельсоном

«Арсенал» работает над продлением контракта с вингером Рисом Нельсоном, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

Ранее футболист заявил, что хотел бы остаться в составе лондонского клуба.

22-летний англичанин является воспитанником «Арсенала». Срок его действующего контракта рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6,5 миллиона евро.

В этом сезоне на его счету 7 матчей за «канониров», в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.