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Англия

Сегодня, 08:28

«Арсенал» рассматривает возможность приобретения Стерлинга

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» готов подписать нападающего «Челси» Рахима Стерлинга.

Как сообщает Fichajes, синие рассматривают возможность отказа от 28-летнего игрока, так как отдают предпочтение Кристиану Пулишичу и Михаилу Мудрику. «Оружейники» заинтересованы в переходе форварда, на которого они нацелились еще прошлым летом.

Также отмечается, что в настоящее время Стерлинг травмирован, но через шесть месяцев он может стать потенциальным приобретением для Микеля Артеты.

В текущем сезоне английский футболист сыграл за «Челси» 22 матча во всхе турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Источник: Fichajes
Рахим Стерлинг
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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