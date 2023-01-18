«Арсенал» рассматривает возможность приобретения Стерлинга

«Арсенал» готов подписать нападающего «Челси» Рахима Стерлинга.

Как сообщает Fichajes, синие рассматривают возможность отказа от 28-летнего игрока, так как отдают предпочтение Кристиану Пулишичу и Михаилу Мудрику. «Оружейники» заинтересованы в переходе форварда, на которого они нацелились еще прошлым летом.

Также отмечается, что в настоящее время Стерлинг травмирован, но через шесть месяцев он может стать потенциальным приобретением для Микеля Артеты.

В текущем сезоне английский футболист сыграл за «Челси» 22 матча во всхе турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативных паса. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.