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Сегодня, 00:03

«Арсенал» вырвал ничью в матче с «Саутгемптоном», уступая 1:3 к 88-й минуте

Ана Горшкова
Корреспондент
«Арсенал» — «Саутгемптон» — 3:3.
Фото Global Look Press
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«Арсенал» дома сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 32-го тура чемпионата Англии — 3:3.

Счет в игре на 27-й секунде открыл полузащитник гостей Карлос Алькарас. Два самых быстрых гола сезона АПЛ-2022/23 были забиты в ворота «Арсенала».

На 14-й минуте форвард Тео Уолкотт удвоил преимущество команды. Нападающий «Арсенала» Габриел Мартинелли на 20-й минуте отыграл один мяч.

Во втором тайме за гостей голом отметился Дуйе Чалета-Цар. За «Арсенал» на 88-й и 90-й минутах забили Мартин Эдегор и Букайо Сака соответственно.

«Арсенал» набрал 75 очков и занимает первое место в таблице АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 5 очков, но у команды Хосепа Гвардиолы два матча в запасе.

«Саутгемптон» находится на последней, 20-й строчке (24).

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
21 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:3
Саутгемптон

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Саутгемптон
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