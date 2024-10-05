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Сегодня, 18:58

«Арсенал» обыграл «Саутгемптон», у Сака гол и две результативные передачи

Алина Савинова
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«Арсенал» на своем поле победил «Саутгемптон» в матче 7-го тура АПЛ — 3:1.

Счет в игре открыл форвард гостей Кэмерон Арчер, который отличился на 55-й минуте. У хозяев три гола во втором тайме забили Кай Хаверц, Габриэль Мартинелли и Букайо Сака, записавший на свой счет также две результативные передачи.

«Арсенал» набрал 17 очков и располагается на третьем месте в чемпионате Англии после «Манчестер Сити» (17) и «Ливерпуля» (18). «Саутгемптон» (1) занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
05 окт, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:1
Саутгемптон

В параллельном матче «Брентфорд» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 5:3. Встреча «Вест Хэм» — «Ипсвич» завершилась разгромной победой хозяев (4:1).

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
05 окт, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
5:3
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига. 7-й тур
05 окт, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
4:1
Ипсвич

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Саутгемптон

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