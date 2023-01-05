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Сегодня, 22:52

«Арсенал» считает Мудрика слишком неопытным для цены в 100 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» не намерен платить за полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика 100 миллионов евро.

По данным Football London, донецкий клуб просит за 22-летнего игрока 88 миллионов фунтов (около 100 миллионов евро), но эта сумма гораздо выше той, что готов заплатить лондонский клуб.

«Канониры» считают Мудрика слишком неопытным для такой цены и не хотят платить за него такую сумму. На данный момент самым крупным приобретением «Арсенала» является полузащитник Николя Пепе, за которого заплатили 72 миллиона фунтов в 2019 году.

Если договориться с «Шахтером» так и не удастся, «Арсенал» обратится к кандидатуре 25-летнего полузащитника «Брайтона» и сборной Японии Каору Митомы.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Шахтер» 12 матчей в чемпионате страны, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Также на его счету 3 гола и 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отклонил 40+20 миллионов евро от «Арсенала» за Мудрика.

Источник: Football London
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Шахтер (Донецк)
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