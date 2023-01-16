«Арсенал» сделал полузащитника «Вест Хэма» Райса приоритетной трансферной целью на лето

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс стал главной целью «Арсенала» на летнее трансферное окно, сообщает The Times.

Контракт Райса с «молотобойцами» истекает летом 2024 года, и футболист не планирует подписывать новое соглашение.

«Вест Хэм» будет требовать за своего капитана не менее 90 миллионов евро. «Канониры» намерены выиграть борьбу за 23-летнего игрока у «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне полузащитник провел за «молотобойцев» 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.