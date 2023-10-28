Хет-трик Нкетии принес «Арсеналу» победу над «Шеффилдом»

«Арсенал» разгромил «Шеффилд» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 5:0. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».

За лондонцев хет-трик оформил нападающий Эдвард Нкетиа, который забил на 28-й, 50-й и 58-й минутах. Еще по одину голу на счету Фабиу Виейры (88-я) и Такэхиро Томиясу (90+6-я).

«Арсенал» набрал 24 очка и находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ. У команды пока ни одного поражения. «Шеффилд» занимает 20-ю строчку (1 очко) и пока идет без побед в чемпионате страны.