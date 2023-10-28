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Сегодня, 19:00

Хет-трик Нкетии принес «Арсеналу» победу над «Шеффилдом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Эдвард Нкетиа.
Фото Reuters
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«Арсенал» разгромил «Шеффилд» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 5:0. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».

За лондонцев хет-трик оформил нападающий Эдвард Нкетиа, который забил на 28-й, 50-й и 58-й минутах. Еще по одину голу на счету Фабиу Виейры (88-я) и Такэхиро Томиясу (90+6-я).

«Арсенал» набрал 24 очка и находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ. У команды пока ни одного поражения. «Шеффилд» занимает 20-ю строчку (1 очко) и пока идет без побед в чемпионате страны.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
28 окт, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
5:0
Шеффилд Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 10-й тур
28 окт, 17:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
2:1
Бернли

Источник: Таблица АПЛ
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бернли
ФК Борнмут
ФК Шеффилд Юнайтед
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