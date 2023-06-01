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Сегодня, 22:23

«Арсенал» собирается выкупить защитника «Манчестер Сити» Канселу

Виталий Косик
Корреспондент
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«Арсенал» хочет приобрести защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который провел сезон в аренде в «Баварии», сообщает Sport.es.

По информации источника, «канониры» готовы опередить в гонке за подписание футболиста «Барселону».

Каталонская команда может только арендовать футболиста, «Арсенал» готов к полноценному трансферу.

В текущем сезоне 29-летний португалец провел 21 матч за «Баварию», забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.

Жоау Канселу
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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