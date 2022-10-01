«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона

1 октября, 16:22
«Арсенал» в рамках 9-го тура чемпионата Англии на своем поле победил «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона — 3:1.
В составе «канониров» голами отметились Томас Партей, Габриэль Жезус и Гранит Джака.
У «шпор» единственный гол на счету Харри Кейна, который реализовал пенальти.
Отметим, что «Тоттенхэм» играл с середины второго тайма в меньшинстве после удаления защитника Эмерсона.
«Арсенал» набрал 21 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице. «Тоттенхэм» остался на третьем месте (17 оков).
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