«Арсенал» и «Тоттенхэм» встретятся в матче 12-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 23 ноября. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча 12-го тура АПЛ (видео онлайн)

С ключевыми событиями и результатом игры «Арсенал» — «Тоттенхэм» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

23 ноября, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 26 очков в 11 турах. «Тоттенхэм» набрал 18 очков. В 11-м туре «Арсенал» сыграл вничью с «Сандерлендом» (2:2), а «Тоттенхэм» с тем же счетом завершил матч с «Манчестер Юнайтед».