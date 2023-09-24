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«Арсенал» в Лондоне примет «Тоттенхэм» в матче 6-го тура чемпионата Англии по футболу в воскресенье, 24 сентября. Игра пройдет на арене «Эмирейтс Стэдиум», начало — в 16.00 по московскому времени.
Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Арсенал» — «Тоттенхэм» можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями в разделе «Матч-центр».
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