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«Арсенал» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии 15 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Букайо Сака (ФК «Арсенал»).
Фото Global Look Press
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«Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура чемпионата Англии в среду, 15 января. Игра состоится на стадионе «Сент-Джеймсский парк» в Ньюкасле (Англия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Тоттенхэм» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Лондонская команда набрала 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Тоттенхэмский клуб с 24 баллами располагается на 13-й строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
15 янв, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Тоттенхэм

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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