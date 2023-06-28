Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:25

«Арсенал» в ближайшее время объявит о подписании контракта с Хаверцем

Иван Торопцев
Корреспондент
Кай Хаверц.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Арсенал» в ближайшее время должен объявить о покупке полузащитника «Челси» Кая Хаверца, утверждает журналист Фабрицио Романо.

24-летний немец подписал все необходимые документы еще в понедельник, 26 июня. Сумма трансфера составит 75 миллионов евро.

Хаверц перешел в «Челси» в сентябре 2020 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Кай Хаверц
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Толкательница ядра из Бельгии пробежала 100 м с барьерами на командном чемпионате Европы
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Российский самолет направляется в США для вывоза дипломатов
Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством — 86 млрд рублей за год
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«МЮ» готов предложить «Интеру» до 50 миллионов евро — вратарь нравится тен Хагу со времен работы в «Аяксе»

«Вест Хэм» отклонил рекордное предложение «Арсенала» за Райса