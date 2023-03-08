0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:25

«Арсенал» вряд ли подпишет нападающий «Наполи» Осимхена

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Арсенал» не подпишет нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает журналист Фабрицио Романо в своей колонке на Caughtoffside.

По информации источника, пока нет никакого подтверждения тому, что лондонский клуб купит летом 24-летнего футболиста. У «Арсенала» есть Габриэл Жезус, Эдди Нкетиа, Фоларин Балоган, и, кроме того, ценник на Осимхена будет очень высоким.

Романо отмечает, что у «Арсенала» есть другие приоритеты на это лето, включая нового полузащитника.

Осимхен в текущем сезоне сыграл за «Наполи» 26 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Caughtoffside
Виктор Осимхен
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Наполи
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бросила спорт и вышла замуж за датчанина. Выбор звезды российского керлинга
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Песков прокомментировал статью NYT с разведданными по диверсии на «Северных потоках»
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Освобожденный российский военный рассказал об ужасах украинского плена
Российские военнослужащие предотвратили попытку прорыва ВСУ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кайл Уокер в нетрезвом состоянии снимал штаны в баре и приставал к девушкам

Игало: «Если бы Осимхен спросил моего мнения, я бы посоветовал ему перейти в «МЮ»