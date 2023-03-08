«Арсенал» вряд ли подпишет нападающий «Наполи» Осимхена

Сегодня, 13:25
«Арсенал» не подпишет нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает журналист Фабрицио Романо в своей колонке на Caughtoffside.
По информации источника, пока нет никакого подтверждения тому, что лондонский клуб купит летом 24-летнего футболиста. У «Арсенала» есть Габриэл Жезус, Эдди Нкетиа, Фоларин Балоган, и, кроме того, ценник на Осимхена будет очень высоким.
Романо отмечает, что у «Арсенала» есть другие приоритеты на это лето, включая нового полузащитника.
Осимхен в текущем сезоне сыграл за «Наполи» 26 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.