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Сегодня, 22:06

«Арсенал» заинтересован в покупке полузащитника «Реал Сосьедад» Субименди

Алина Савинова
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«Арсенал» в зимнее трансферное окно попытается подписать полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди, сообщает The Sun.

Как отмечает источник, лондонский клуб готов предложить испанской команде 57 миллионов евро за футболиста. Прошлым летом «Арсенал» уже пытался приобрести Субименди, но игрок отказался от предложения «канониров».

Субименди — воспитанник «Реал Сосьедад». Он дебютировал за основную команду бело-голубых в ла лиге в 2019 году. В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей. Его контракт с «Реал Сосьедад» рассчитан до июня 2027 года.

«Арсенал» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы набрали 40 очков за 20 туров.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал Сосьедад
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