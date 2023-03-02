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Сегодня, 12:49

«Арсенал» запланировал четыре летних трансфера

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» планирует приобрести четырех футболистов в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

По данным источника, главной целью руководства клуба считается полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс. Также в сфере интересов «канониров» находится хавбек «Брайтона» Мойсес Кайседо.

Кроме того, наставник «Арсенала» Микель Артета хочет усилить позиции вингера и левого защитника.

24-летний Райс играет в составе «Вест Хэма» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне англичанин забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 31 матче.

Источник: The Times
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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