«Арсенал» запланировал четыре летних трансфера

«Арсенал» планирует приобрести четырех футболистов в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

По данным источника, главной целью руководства клуба считается полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс. Также в сфере интересов «канониров» находится хавбек «Брайтона» Мойсес Кайседо.

Кроме того, наставник «Арсенала» Микель Артета хочет усилить позиции вингера и левого защитника.

24-летний Райс играет в составе «Вест Хэма» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне англичанин забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 31 матче.