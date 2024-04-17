Аршавин объяснил, почему не включил Венгера в тройку лучших тренеров

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказал мнение об Арсене Венгере.

— В тройку лучших тренеров, с которыми сталкивались за карьеру, вы включили Гуса Хиддинка, Юрия Морозова и Дика Адвоката. Каких качеств не хватило Арсену Венгеру, чтобы туда попасть?

— Венгер — великий, без вопросов! Я же выделил тех тренеров, с которыми добился успеха. Это не значит, что Арсен хуже Гуса или Дика. Просто так сложилось в моей карьере.

У Венгера какая философия? Он больше любит молодых футболистов, с ними ему проще работать. А я перешел в «Арсенал» в 27 лет. Если говорить о тренировочном процессе, мне ближе то, что практиковали Хиддинк и Адвокат. «Квадратики», упражнения на держание мяча, удары по воротам, ну и дальше футбольчик. Всё! На мой взгляд, оптимальный вариант.

А Венгер очень много внимания уделял моделированию игры, отработке комбинаций без сопротивления. На футбол иногда времени не оставалось. Бывало, в конце тренировки даст серию рывков — и уходим в раздевалку. А я думаю: «Лучше бы в футбол поиграли». Хотя бы поперек поля. Или от штрафной до штрафной. Да разные есть форматы...

В итоге что получалось? Если ты не попадаешь в стартовый состав «Арсенала», можешь неделю тренироваться — и ни разу не сыграть в футбол! Мне такой подход непонятен, — сказал Аршавин «СЭ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.

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