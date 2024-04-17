Аршавин ответил Адебайору и Галласу

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал высказывания бывших партнеров по лондонскому клубу.

— Бывшие партнеры по «Арсеналу» вас периодически вспоминают. Эммануэль Адебайор уверяет, что однажды в перерыве матча вы смотрели порно. А Вильям Галлас обвинил в лени, сказал, что выкладывались вы на тренировках на 20-30 процентов. О чем подумали, когда все это услышали?

— Да мне пофиг. Пусть говорят, что хотят. Кстати, по поводу порно — неправда. А слова Галласа... Если он действительно так считает — его право. Но я всегда в любой команде делал то, что мог, — сказал Аршавин «СЭ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.

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