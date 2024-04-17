Аршавин — о медалях, которые забрала первая жена: «Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет. Ну дебилизм, да и только»

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» рассказал, что на память о покере на «Энфилде» у него даже футболки не осталось.

— Почему не сохранили футболку с того матча?

— Тут история такая. В школе «Смена» меня тренировал Сергей Гордеев. Он собирает футболки с 9-м номером. Под которым за «Ливерпуль» играл Фернандо Торрес. Я еще до матча решил, что поменяюсь с испанцем и привезу эту майку Гордееву на день рождения. Так и поступил. О чем абсолютно не жалею. Никогда не делал культа из вещей.

С «Энфилда» кто-то из штаба «Арсенала» прихватил игровой мяч, на нем все ребята расписались и мне подарили. Но где он сейчас, не представляю. Возможно, остался у Юли, первой жены. Как и статуэтка, которую мне тогда вручили по итогам апреля, признав игроком месяца в АПЛ, и мои медали, в том числе с Евро-2008...

После развода Юля забрала все! Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет. Ну дебилизм, да и только, — сказал Аршавин «СЭ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.

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