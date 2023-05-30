Аршавин об удаленном поздравлении «Арсенала»: «Если бы мне с утра не позвонили, я бы и не узнал»

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, как отнесся к тому, что лондонский клуб удалил пост в Twitter, в котором поздравил его с днем рождения.

«Если бы мне с утра не позвонили, я бы об этом не узнал. Если бы вечером не позвонили, я бы тоже не узнал, что убрали. Реакция сборной России? В принципе, очевидная реакция», — сказал Аршавин.

В понедельник, 29 мая Аршавину исполнилось 42 года. В честь этого «Арсенал» выложил в Twitter видео с покером россиянина в матче против «Ливерпуля» (4:4) в 2009 году. Позднее клуб удалил пост из соцсетей.

Официальный аккаунт сборной России в Twitter отреагировал на это фразой: «Вы можете удалить пост, но не можете стереть вашу историю».