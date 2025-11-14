Аршавин заявил о желании поработать спортивным директором в клубе АПЛ

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о желании поработать в Европе.

«Поработать в АПЛ было бы круто. На какую должность пошел бы? Спортивного директора, думаю. Условный Сеск [Фабрегас] меня позвал бы помогать ему — может, даже в «Комо», я бы подумал», — сказал Аршавин «СЭ».

Аршавин работает в «Зените» с 2019 года.