Аршавин заявил о желании поработать спортивным директором в клубе АПЛ

14 ноября, 10:30
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о желании поработать в Европе.
«Поработать в АПЛ было бы круто. На какую должность пошел бы? Спортивного директора, думаю. Условный Сеск [Фабрегас] меня позвал бы помогать ему — может, даже в «Комо», я бы подумал», — сказал Аршавин «СЭ».
Аршавин работает в «Зените» с 2019 года.
Kirill Boglovsky
А вот хрен тебе, там работать надо, а не с девочкой в гостинишке валяться. Это тут ты на госкормушке изображаешь работу с молодежью в команде, где она не играет, а за границей ты никому такой работящий не сплющился.
14.11.2025