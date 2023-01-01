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Сегодня, 14:33

Артета: «Арсенал» должен доминировать во всех зонах»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о том, как должны действовать его игроки.

«Мы должны играть в каждом матче, сейчас нам следует снова сосредоточиться и проанализировать игру, чтобы увидеть, что мы сделали хорошо и что мы можем улучшить. Мы знаем, что произошло, но мы должны сосредотачиваться на том, что мы можем сделать. Надо было выйти против сложного соперника и победить.

У нас достаточно желания. Наш успех будет заключаться в том, что мы должны делать. Это то, чего мы хотим, и мы должны дальше совершенствоваться как команда, играть лучше и доминировать во всех зонах», — приводит слова Артеты Sky Sports.

На данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая идущего на второй строчке «Ман Сити» на 7 очков.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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