Артета доволен игрой «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Очень горжусь командой, тем, как мы доминировали, создали много моментов, чтобы забить. У нас было несколько шансов на гол и было два пенальти, которые не были назначены. Нам просто чего-то не хватало в последней трети, движения и качества, которые нам были нужны, чтобы поразить цель. Это был тяжелый матч, поскольку «Ньюкасл» — хорошая команда», — цитирует BBC Артету.

«Арсенал» набрал 44 очка и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 35 очками занимает 3-ю строчку.