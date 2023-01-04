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Сегодня, 03:34

Артета доволен игрой «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Очень горжусь командой, тем, как мы доминировали, создали много моментов, чтобы забить. У нас было несколько шансов на гол и было два пенальти, которые не были назначены. Нам просто чего-то не хватало в последней трети, движения и качества, которые нам были нужны, чтобы поразить цель. Это был тяжелый матч, поскольку «Ньюкасл» — хорошая команда», — цитирует BBC Артету.

«Арсенал» набрал 44 очка и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 35 очками занимает 3-ю строчку.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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