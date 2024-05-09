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Сегодня, 14:40

Артета, Гвардиола, Клопп, Эмери и Ираола номинированы на премию лучшему тренеру сезона в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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АПЛ опубликовала список номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24. В него были включены 5 специалистов.

На награду претендуют Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Андони Ираола («Борнмут») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

До 13 мая болельщики могут проголосовать за лучшего тренера сезона. Затем эти голоса будут объединены с голосами футбольных экспертов, чтобы определить победителя, который будет объявлен 21 мая.

Ранее АПЛ объявила имена кандидатов на приз лучшему игроку сезона.

В турнирной таблице чемпионата Англии первое место занимает «Арсенал», который набрал 83 очка в 36 матчах. На второй строчке находится «Манчестер Сити» с 82 баллами и игрой в запасе. Третье место занимает «Ливерпуль» с 78 очками.

Источник: АПЛ
Хосеп Гвардиола
Футбол
Микель Артета
Унаи Эмери
Юрген Клопп
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АПЛ объявила имена кандидатов на приз лучшему игроку сезона