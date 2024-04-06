Артета: «Арсенал» действовал зрело и умно в матче с «Брайтоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 32-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном».

Лондонская команда разгромила «чаек» со счетом 3:0 и вышла на первое место в турнирной таблице АПЛ.

«Было очень сложно, «Брайтон» не проигрывал на своем поле с августа. Против этой команды очень тяжело играть, она ставит много задач. Но наша команда действовала зрело и умно, показывая ту игру, которую и должна была показать. Здорово, что мы 5 матчей не пропускаем на выезде, это большой плюс. Надо продолжать в том же духе», — приводит BBC слова Артеты.

«Арсенал» в этом году ни разу не уступал в счете в матчах чемпионата Англии. Всего в 2024-м лондонская команда провела 11 игр в рамках АПЛ.