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Артета: «Я люблю побеждать, особенно когда ты делаешь других людей по-настоящему счастливыми»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на победу команды над «Тоттенхэмом» в матче 4-го тура АПЛ.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Габриэл Магальяйнс.

«Есть определенные вещи, которыми я недоволен, и нам определенно нужно их улучшить, но то, как мы сражались и защищались, бежали в свободное пространство, было невероятно. Нам нужно уметь находить способ побеждать в любой ситуации, и сегодня это было непросто. Во-первых, «Тоттенхэм» — отличный соперник. Во-вторых, нам пришлось довольно сильно изменить свой план и задействовать игроков с другими качествами. Я люблю побеждать, особенно когда ты делаешь других людей по-настоящему счастливыми, даешь им возможность гордиться тобой. Давайте наслаждаться сегодняшним вечером и готовиться к тому, что будет дальше», — приводит пресс-служба клуба слова Артеты.

«Арсенал» в третий раз подряд обыграл «Тоттенхэм» в гостях. После четырех туров команда Артеты с 10 очками поднялась на второе место в АПЛ.

В следующем туре чемпионата Англии лондонский клуб сыграет против «Манчестер Сити», который с 12 баллами лидирует в турнирной таблице. Матч пройдет 22 сентября и начнется в 18.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Микель Артета

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