Артета лично попросил «Арсенал» приобрести Асенсио у «Реала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета лично попросил руководство лондонского клуба приобрести полузащитника «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио уже в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

26-летний футболист определится со своим будущим после чемпионата мира в Катаре, где он представляет свою национальную команду.

В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 15 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт хавбека с мадридским клубом истекает летом 2023 года.