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22 января, 22:34

Артета: «Мы верили, что сможем победить «Манчестер Юнайтед»

Сергей Разин
корреспондент
Микель Артета.
Фото Reuters
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:2).

«Матч получился эмоциональным, много страсти. Лучше и быть не может. Особенно во втором тайме игра была невероятной. Выиграть его таким образом еще лучше. Мы были собраны и решительны одновременно. Мы все время верили, что сможем победить. Мы заслужили быть там, где мы есть, из-за того, как мы играем. Но есть много вещей, которые мы можем сделать намного лучше», — приводит слова АртетыSky Sports.

«Арсенал» набрал 50 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты опережает «Манчестер Сити» на 5 очков, а также имеет одну игру в запасе.

«Манчестер Юнайтед» остался на четвертой строчке, имея в активе 39 очков после 20 матчей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 2
Аталанта 3
2-й тайм

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
0
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