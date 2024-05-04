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Сегодня, 06:02

Артета надеется, что «Манчестер Сити» потеряет очки в АПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что надеется на то, что «Манчестер Сити» потеряет очки в АПЛ.

«В душе и сердце я надеюсь, что «Сити» потеряет очки. Вы знаете, что происходит у меня внутри. Хочется просто победить, а для этого необходимо, чтобы другие потеряли очки, и на это я и надеюсь», — цитирует Артету Evening Standard.

Сейчас «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ с 80 очками в 35 матчах. «Манчестер Сити» идет на второй строчке, «горожане» набрали 79 очков в 34 играх. Тройку замыкает «Ливерпуль» (75 очков в 35 матчах).

В ближайшем матче команда Хосепа Гвардиолы сыграет дома с «Вулверхэмптоном» 4 мая.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
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