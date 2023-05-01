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Сегодня, 18:24

Артета намерен лично вести переговоры с Райсом

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета планирует возглавить переговорный процесс по подписанию хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает Mirror.

По информации издания, Артета планирует встретиться с игроком лично после завершения сезона, призвав «Арсенал» одновременно сделать официальный запрос, как только откроется трансферное окно.

Полузащитник является главной целью лондонцев в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов заплатить за Райса 80 млн евро.

В текущем сезоне Райс провел 42 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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