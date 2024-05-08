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Сегодня, 23:36

Артета назвал экс-тренера «Спартака» своим любимым футболистом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, кто является его любимым футболистом.

«Я бы назвал Микаэля Лаудрупа. Он играл за «Барселону», а потом перешел в «Реал». Он был похож на десятку, имел много общего с Эдегором. Очень умелый, элегантный футболист, с отличным видением поля», — приводит слова Артеты Arsenal Buzz.

Лаудруп выступал за «Брондбю», «Ювентус», «Лацио», «Барселону», «Реал», «Виссел Кобе» и «Аякс».

После завершения карьеры футболиста датчанин тренировал московский «Спартак» с 2008 по 2009 год. Также он работал в «Брондбю», «Хетафе», «Мальорке», «Суонси» и катарских «Аль-Духаиле» и «Эль-Райяне».

Микаэль Лаудруп
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Спартак (Москва)
Микель Артета
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